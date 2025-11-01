به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی کوهسرخ گفت: برنامه کاروان ترویجی الگوی کشت در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار بخش کشاورزی و ارتقای بهره‌ وری منابع با محوریت تغییر اقلیم برگزار شد.

حجت صفرنژاد افزود: با توجه به شرایط خاص اقلیمی و بحران آب تغییر الگوی کشت اجتناب ناپذیر است و کشت گیاهان دارویی می‌ تواند در این شرایط به درآمد خانواده های روستایی و جلوگیری از مهاجرت کمک کند.

وی ادامه داد: مهمترین عامل موفقیت در تغییر الگوی کشت بر اساس تغییرات اقلیمی ایجاد زنجیره ارزش و استفاده از یافته‌ های جدید در این زمینه است.

وی بیان کرد: این کاروان با هدف جریان‌ سازی اجتماعی برای نهادینه‌ سازی فرهنگ الگوی کشت ملی محصولات کشاورزی، آشنایی با پیامد‌های تغییر اقلیم بر محصولات زراعی، ارائه راهکار‌های مناسب برای سازگاری و کاهش آثار مخرب تغییر اقلیم بر محصولات زارعی و تبیین نقش و جایگاه صندوق بیمه کشاورزی با حضور محققان معین، کارشناسان و بهره برداران برگزار شد.