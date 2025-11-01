پخش زنده
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی: سازش ۶۰ درصدی پروندهها در حوزه قضایی چایپاره نشان از اهتمام مسولان قضایی و انتظامی این شهرستان به امر سازش دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و مدیران قضایی در نشستی که با رئیس دادگستری و فرمانده انتظامی این شهرستان داشتند بر استفاده از ظرفیتهای موجود همچون شوراهای حل اختلاف و واحدهای مددکاری مراجع انتظامی برای اصلاح ذات البین تاکید نمود.
عتباتی با تقدیر از سازش ۶۰ درصدی پروندههای مطرح شده در واحدهای مددکاری مراجع انتظامی، شورای حل اختلاف و دادگستری چایپاره گفت: این میزان سازش نشانگر اهتمام مسولان قضایی و انتظامی این شهرستان به امر سازش هست.
وی افزود:از جمله مشکلات استان کمبود کادر قضایی است و درست است که تلاشها در جهت تامین کادر قضایی در جریان است ولی میبایست ورود پرونده به دستگاه قضایی را با استفاده از ظرفیت صلح و سازش مدیریت نمود و این نیاز به تقویت شوراهای حل اختلاف و واحدهای مددکاری مراجع انتظامی دارد.
رئیس کل دادگستری استان در پایان تاکید نمود: بسیاری از جرایم استان جزء جرایم قابل گذشت و کم اهمیت هستند لذا با سازش این گونه دعاوی محاکم فراغ بال بیشتری برای رسیدگی به پروندههای مهم و ارائه خدمات مطلوب قضایی خواهند داشت.