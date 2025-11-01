به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت این دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا از پیش برنامه‌ریزی نشده بود و به ابتکار «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه، انجام شد.

ماکرون در جریان دیدار، از ترامپ به‌دلیل توقف آتش‌بس تشکر کرده و خواستار مشارکت ایالات متحده در کنفرانس بازسازی غزه شد، به‌گونه‌ای که رئیس‌جمهور آمریکا نیز در این کنفرانس و همچنین در نشست آینده صلح حضور داشته باشد.

عباس در ادامه گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار داشت که قانون احزاب فلسطینی و پیش‌نویس قانون اساسی در دست تدوین است و تمامی اصلاحاتی که واشنگتن خواستار انجام آنها بوده، به اجرا درآمده است. وی افزود که انتخابات پس از پایان جنگ برگزار خواهد شد.

رئیس تشکیلات خودگردان تأکید کرد که به باور او، کشور فلسطین طی چهار تا پنج سال آینده شکل خواهد گرفت.

درباره کمیته اداره غزه که یکی از نقاط اختلاف میان تشکیلات و گروه‌های فلسطینی محسوب می‌شود، عباس بر پایبندی تشکیلات به این موضع تأکید کرد که نهاد مزبور باید تابع دولت در رام‌الله باشد تا وحدت ساختار دولت فلسطین حفظ شود — موضعی که مورد مخالفت آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

عباس همچنین درباره روابط خود با «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر گفت که این رابطه از دوران وزارت دفاع السیسی آغاز شده و افزود: «السیسی هرگز اعتماد ما و مردم مصر را ناامید نکرده است؛ همواره احساس می‌کنیم او با تمام وجود در کنار ماست.»

وی در پایان خاطرنشان کرد که طرح آوارگی فلسطینیان به لطف مواضع مصر و اردن ناکام مانده است.