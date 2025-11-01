به منظور تصمیم گیری در خصوص کنار گذاشتن رسومات غیر معقول در مراسمات خاکسپاری و سوگواری جلسه‌ای با حضور منتفذان و بزرگان سرفاریاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، جمعی از بزرگان، ریش سفیدان و متنفذان طایفه سادات امام زاده علی (ع) در نشست با حجت الاسلام پژمان امام جمعه چیتاب در مسجد روستای خلیفه‌ای سرفاریاب در خصوص برخی مرسومات نامعقول در مراسم خاکسپاری و عزاداری اموات، بخث و تبادل نظر کردند.

امام جمعه چیتاب افزود: در این جلسه منشوری ۱۳ بندی برای برگزاری مناسب مجالس خاکسپاری و سوگواری اموات و کنار گذاشتن رسم‌های نامعقول، تهیه و به تأیید حاضران رسید.

وی ادامه داد: حذف تیراندازی، کنار گذاشتن رسم تهیه و پوشیدن لباس مشکی، حذف تدارک پخت غذا و پذیرائی از طرف خانواده معزا، حذف دعوت از خوانندگان و نوازندگان، اختصار برنامه‌های تشییع و خاکسپاری از طرف مجریان از جمله بند‌های این منشور است.