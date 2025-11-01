پخش زنده
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: شهروندان در هر ادارهای که مراجعه میکنند اگر با بدرفتاری کارمند مواجه میشوند؛ میتوانند از طریق شمارهگیری با مرکز تماس ۱۲۸ این موضوع را مطرح کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور اظهار کرد: شهروندان در هر ادارهای که مراجعه میکنند اگر با بدرفتاری کارمند مواجه میشوند، به طور مثال کارمند پشت میز خود قرار ندارد، صبحانه میخورد یا به هر روشی باعث اتلاف وقت مراجعه کننده میشود، میتوانند از طریق شمارهگیری با مرکز تماس ۱۲۸ این موضوع را مطرح کنند.
وی افزود: پس از این اطلاع همکاران ما به این موضوع ورود و پیگیری میکنند.
گفتنی است؛ سامانه فواد از طریق کد «۱۲۸» تماس شهروندی، شکایت یا درخواست را ثبت میکند و یک کد رهگیری میدهد و تا پایان فرایند همراهی میکند؛ شهروند میزان رضایت نهایی را در همان سامانه ثبت میکند و امتیاز عملکرد بلافاصله در پروفایل مدیر یا کارمند مینشیند.
در واقع بعد از تماس تلفنی شهروندان با شماره ۱۲۸، بلافاصله موضوع به واحد رسیدگی به شکایات، بازرسی و ارزیابی عملکرد (یا عناوین مشابه) در دستگاه اجرایی ذیربط ارجاع و در مدت زمان سه ساعت به شکایات ثبت شده در سامانه رسیدگی میشود.