رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از دادگستری و شوراهای حل اختلاف چایپاره بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه محمد علی نژاد معاون قضایی، زارع مسئول ارزشیابی و نظارت قضایی و بخشی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از دادگستری و شوراهای حل اختلاف چایپاره بازدید کرد.
عتباتی و همراهان در جریان این بازدید که میرنقی زاده رئیس حوزه قضایی چایپاره آنها را همراهی میکرد با حضور در شعب ضمن دیدار با همکاران و گفتوگو با تعدادی از مراجعین عملکرد حوزه قضایی چایپاره و حرکت بر مدار برنامه عملیاتی سال و تحقق اهداف آن را بررسی و تاکیدات و ارشادات لازم را در راستای ارتقای کمی و کیفی عملکرد برای خدمت رسانی به مردم ارائه کرد.
از جمله تاکیدات رئیس کل دادگستری استان در این بازدید اهتمام ویژه برای تحقق اهداف برنامه عملیاتی سال، نظم و انضباط کاری، دقت و جدیت در امر مهم احقاق حق، اتقان آراء، تلاش برای اصلاح ذات البین و تعیین تکلیف پروندههای مسن و معوق و تکریم مراجعین بود.