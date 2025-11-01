هزار و ۷۰۰ بسته گوشت گرم بین عزتمندان در کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد.

توزیع به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به همت ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان هزار و ۷۰۰ بسته گوشت گرم گوسفندی بین عزتمندان در کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد.

رئیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان گفت: با همکاری این ستاد و موسسه حضرت خدیجه (س) قم و همچنین برنامه تلویزیونی سمت خدا چند سالی است که گوشت گرم بین اقشار مختلف عزتمند استان توزیع می‌شود.

حجت الاسلام علیرضا مقتدر افزود: در مناسبت‌های مختلف و با هدف دستگیری از نیازمندان نذر قربانی به همت اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد بین خانواده‌های کم برخوردار و عزتمند توزیع می‌شود.