وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست بررسی مصوبات جلسه کنترل پروژه طرح‌های ارتباطی در آذربایجان شرقی تأکید کرد: تحقق بسیاری از طرح‌های ارتباطی بدون حمایت مدیران استان ممکن نبود و این هم‌افزایی، نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در این نشست با اشاره به رویکرد جدید وزارت ارتباطات برای پیگیری میدانی مصوبات گفت که جلسات مرکزی و استانی به‌صورت متناوب برگزار می‌شود تا ضمن ارزیابی روند پیشرفت پروژه‌ها، موانع اجرایی شناسایی و برطرف شود.

هاشمی یکی از اولویت‌های مهم وزارتخانه را اتصال مدارس و مراکز درمانی به شبکه پرسرعت اینترنت دانست و افزود که بر اساس تأکید رئیس‌جمهور، این اقدام با محوریت شرکت مخابرات ایران و در هماهنگی کامل با مدیران استانی در دستور کار قرار دارد. وی خواستار تهیه فهرستی از مراکز آموزشی و درمانی استان شد تا با یک برنامه زمان‌بندی مشخص، طرح اتصال این مراکز در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا شود.

وزیر ارتباطات در ادامه به موضوع پایگاه اطلاعات مکانی ذی‌نفعان اشاره کرد و گفت: این پروژه از محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهور است و استان آذربایجان شرقی می‌تواند به‌عنوان استان پیشرو در تکمیل این طرح شناخته شود. او ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل این پروژه، زیرساخت دولت هوشمند در کشور تقویت و رضایت مردم از خدمات دیجیتال افزایش یابد.

هاشمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه ارتقای کیفیت شبکه ارتباطی اظهار کرد که دو محور اصلی وزارتخانه در این حوزه شامل توسعه خدمات نسل پنجم تلفن همراه و گسترش شبکه فیبر نوری است. به گفته وی، تعیین تکلیف فرکانس‌های نسل پنجم و تخصیص بلوک‌های فرکانسی به اپراتورها، بستر لازم برای ارائه خدمات 5G در سراسر کشور را فراهم کرده و توسعه این شبکه در استان‌ها به حمایت استانداران و مدیران محلی نیاز دارد.

او همچنین از آغاز طرح توسعه فیبر نوری در استان خبر داد و افزود که با تکمیل این پروژه، شاهد جهشی قابل‌توجه در کیفیت ارتباطات ثابت خواهیم بود.

وزیر ارتباطات با اشاره به اهمیت بازار تاریخی تبریز در توسعه خدمات ارتباطی، خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های شهری در جانمایی دکل‌ها و انجام حفاری‌ها شد و گفت ارتقای کیفیت ارتباطات در این محدوده، نیازمند همراهی ویژه مدیریت شهری است تا مردم از خدمات پایدارتر و سریع‌تر بهره‌مند شوند.

وی درباره توسعه ارتباطات روستایی نیز گفت: هدف وزارت ارتباطات این است که تا پایان برنامه هفتم توسعه، تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت باکیفیت متصل شوند. در این مسیر، ارائه آمار بدون تأیید مردمی مدنظر ما نیست و کیفیت خدمات در روستاها مهم‌ترین اولویت است.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود، به ظرفیت‌های پژوهشکده فضایی تبریز اشاره کرد و گفت: این مرکز می‌تواند در حوزه کاربست‌های صنعت فضایی و مدیریت هوشمند استان نقش مؤثری ایفا کند.

او همچنین از افتتاح مرکز هوشمند مرسولات پستی تبریز به‌عنوان یکی از رویدادهای مهم این سفر یاد کرد و افزود: تجزیه مبادلات پستی با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و بدون مداخله انسانی، گامی مهم در تحقق پست هوشمند است و الگوی آن به سایر استان‌ها نیز تعمیم خواهد یافت.

وزیر ارتباطات در ادامه به راهبرد وزارتخانه در اجرای طرح پنج‌شنبه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت در این طرح، معاونان وزارت ارتباطات گزارش‌های عملکرد خود را ارائه می‌دهند تا میزان پیشرفت طرح‌های عدالت ارتباطی در استان‌ها به‌صورت مستمر پایش شود.

وی همچنین ارتقای کیفیت ارتباطات در ورزشگاه یادگار امام تبریز را از برنامه‌های اولویت‌دار دانست و افزود: این اقدام هدیه‌ای به جوانان ورزش‌دوست استان است و با اجرای آن، تماشاگران مسابقات ورزشی از خدمات ارتباطی پرسرعت برخوردار خواهند شد.

هاشمی در بخش پایانی سخنان خود، بر ضرورت تعامل مؤثر با شهرداری تبریز تأکید کرد و گفت: منابع توسعه محدود است و استان‌هایی که بتوانند سریع‌تر موانع را رفع کنند، از این منابع بهره بیشتری خواهند برد. تعامل شهرداری در تسهیل فرایندهای فنی و اجرایی، نقشی کلیدی در توسعه شبکه ارتباطی دارد.

وی همچنین به چالش‌های مربوط به تأمین برق و راه‌های دسترسی سایت‌های ارتباطی روستایی اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با همراهی استاندار، این مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به افتتاح بیش از ۷۰۰ پروژه ارتباطی استان آذربایجان شرقی در جریان این سفر گفت: این حجم از پروژه‌ها نشان‌دهنده شتاب قابل‌توجه توسعه ارتباطات در استان است و وزارت ارتباطات با همین رویکرد، به گسترش خدمات و افزایش رضایت مردم ادامه خواهد داد.

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست، ضمن اشاره به اجرای بخش قابل‌توجهی از مصوبات جلسه اردیبهشت‌ماه در تهران، پیشنهادهایی را برای تسریع در انجام یا تصویب مصوبات جدید مطرح کرد.

تسریع در تقویت ارتباطات بازار بزرگ تبریز، بهبود پوشش ارتباطی مسیر ورزشگاه یادگار امام، ایجاد مرکز هوش مصنوعی شمال‌غرب کشور، اتصال مراکز درمانی و آموزشی به فیبر نوری، ساخت و نوسازی برخی مراکز پستی در شهرها و توسعه ارتباطات جاده‌های مواصلاتی از جمله موضوعاتی بود که استاندار آذربایجان شرقی بر آن‌ها تأکید کرد.

همچنین در ابتدای جلسه، امانی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی، گزارشی از روند اجرای مصوبات حضور استاندار در ستاد وزارت ارتباطات ارائه کرد و معاونان وزیر نیز توضیحاتی درباره وضعیت اجرای مصوبات بیان کردند.