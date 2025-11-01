پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: امسال در این شهرستان متناسب با الگوی کشت حدود ۳هزار هکتار سیب زمینی در این شهرستان کشت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی سرخوش با بیان اینکه امسال در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۳۴۰۰ هکتار سیب زمینی کشت شده است، افزود: این مقدار مطابق با الگوی کشت ابلاغی سازمان جهاد کشاورزی بوده که نسبت به سال گذشته ۲۰درصد کاهش یافته است.
وی افزود: از هر هکتار سیب زمینی حدود ۴۲ تن محصول برداشت میشود که پیش بینی میشود بیش از ۱۴۰ هزار تن محصول سیب زمینی برداشت شود که حدود ۴۰ هزارتن برای تامین بذر و خوراک شهرستان است و مابقی به دیگر شهرهای کشور و صادرات ارسال می شود.
سرخوش تاکید کرد: با انجام کاهش زمان کشت تا برداشت و استفاده از ارقام زود بازده و اسفاده از سیستمهای نوین آبیاری در کشت سیب زمینی میتوان به میزان ۲۵ درصد در مصرف آب صرفه جویی کرد.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان کبودراهنگ افزود: کاشت و برداشت هر هکتار سیب زمینی حدود ۵۰ نفر اشتغالزایی فصلی می شوند.
مهمترین مشکل سیب زمینی کاران شهرستان نبود صنایع تبدیلی است که چند سرمایه گذار در این امر در حال انجام فرایند احداث صنایع تبدیلی سیب زمینی هستند
برداشت سیب زمینی از زمینهای کشاورزی شهرستان کبودراهنگ از اواخر مهرماه آغاز شده و تا اواخر آبان ماه ادامه دارد.