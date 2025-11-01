پخش زنده
امروز: -
معاون سابق سازمان صدا و سیما، از خدمت رسانی یک کتابخانه عمومی در شهرستان دهاقان استان اصفهان که تا پاسی از شب به مراجعه کنندگان خدمات ارائه می داد، می گوید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «وقتی هدف خدمت به مردم و کمک به رشد و تعالی آیندهسازان ایران باشد، ساعت و زمان معنی ندارد؛ مثل کتابخانهای که تا نیمههای شب به فرزندان ایران، خدمترسانی میکند.»
حسن خجسته باقرزاده؛ استاد علوم ارتباطات و معاون سابق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در بیان خاطرهای از یک کتابخانه عمومی در شهرستان دهاقان، گفت: «سالها پیش در سفری که به دهاقان در استان اصفهان داشتیم، در نیمههای شب با یک کتابخانه عمومی که به همت یک خیر نیکاندیش ساخته شده، مواجه شدیم که همچنان به خدماترسانی مشغول بود و بچهها در سالن مطالعه مشغول درس خواندن بودند.
کتابدارِ مسئول در این کتابخانه توضیح داد: «ما تا هر زمان که لازم باشد و حتی شبانهروز خدمات ارائه میدهیم و هنگامیکه آخرین عضو کتابخانه را ترک کرد، درها را میبندیم.
این موضوع برای من عجیب و در عینحال بسیار جذاب و ارزشمند بود که در یک کتابخانه عمومی در یک شهرستان کوچک در گوشهای از کشورمان، چنین خدمتگزارانی به تعالی فرهنگ کمک میکنند.»