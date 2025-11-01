به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زارعی گفت: بر اساس خروجی مدل‌های پیشابی هواشناسی و با افزایش گرادیان فشاری حاکم بر منطقه شرق کشور، علاوه بر ادامه روند کاهشی دمای هوا، افزایش سرعت وزش باد به خصوص برای روز دوشنبه قابل پیش‌بینی است که وزش تندباد به ویژه در مرز شرقی و مناطق مستعد سبب خیزش گرد و خاک می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: روز سه‌شنبه کاهش دما محسوس است و وقوع یخبندان شبانه از صبح دوشنبه تا پایان هفته در مناطق سردسیر محتمل است.

زارعی افزود: همچنین احتمال بارش پراکنده دوشنبه شب در برخی از مناطق شهرستان زیرکوه دور از انتظار نیست.

صبح امروز سر بیشه با یک درجه سلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته بندان با بیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۸ و ۶ درجه سلسیوس ثبت شد.