به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،ستایش صالح از اعضای فعال کارگاه‌های شعرسرایی مرکز فرخ‌شهر، با ارائه اثری خلاقانه و کودک‌محور توانست نظر گروه داوران جشنواره را جلب کند و در جمع برترین‌های این دوره قرار گیرد.

پنجمین جشنواره ملی شعر کودک ایران با هدف بهره‌گیری از زبان گویا و تأثیرگذار شعر در ترویج فرهنگ شهروندی، آداب زندگی شهری و حمایت از شاعران کودک و نوجوان برگزار شد. این جشنواره در دو بخش آزاد و ویژه با محورهایی، چون پاسداشت وطن، هنر زیستن در شهر، حقوق شهروندی، خانواده و حقوق کودکان، میزبان آثار شاعران کودک و بزرگسال از سراسر کشور بود.

در کنار رقابت ادبی، این جشنواره با برگزاری نشست‌های نقد و بررسی، محافل شعر و برنامه‌های آموزشی، بستری برای تعامل و رشد شاعران کودک‌سرا فراهم ساخت. حضور چهره‌های برجسته حوزه شعر کودک، فضای جشنواره را پربارتر و الهام‌بخش‌تر کرد.