به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بیتا احمدیان افزود: این آموزش‌ها در قالب ۲۹۱ برنامه ترویجی در ۱۱ شهرستان استان برگزار شده و هدف از اجرای آن، نهادینه‌سازی فرهنگ استفاده بهینه از آب و منابع طبیعی در میان بهره‌برداران بخش کشاورزی است.

وی ادامه داد: در این دوره‌ها، کشاورزان با روش‌های نوین کشت، تغییر الگوی زراعی و معرفی محصولات کم‌آب‌بر آشنا شدند و گروه‌هایی از بهره‌برداران نیز برای تبادل تجربه و آشنایی با شیوه‌های نوین کشت به سایر استان‌ها اعزام شدند.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: به منظور انتقال عملی تجربیات، سایت‌های الگویی آموزشی در شهرستان‌های واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با حضور محققان و کارشناسان ترویج ایجاد شده است که در هر سایت، یک کشاورز اصلی و ۲۵ کشاورز پیرامونی آموزش دیده‌اند.

احمدیان با اشاره به اهمیت جایگزینی محصولات کم‌آب‌بر خاطرنشان کرد: کشت گیاهانی مانند سورگوم، ارزن و چغندر علوفه‌ای به جای یونجه، می‌تواند نقش مهمی در مدیریت مصرف آب داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که در چغندر علوفه‌ای با مصرف آبی مشابه یونجه، میزان برداشت محصول تا شش برابر افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: همچنین استفاده از نوار تیپ، تغییر آرایش کشت چغندر قند و به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند آبیاری، می‌تواند تا ۳۹ درصد مصرف آب را کاهش دهد.

مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان با تأکید بر نقش اقناع و آموزش بهره‌برداران گفت: فراهم کردن بستر لازم برای تغییر الگوی کشت و آشنایی کشاورزان با گردشگری کشاورزی و معیشت‌های جایگزین از برنامه‌های در دست اجراست که می‌تواند به پایداری منابع آب و کاهش فشار بر اراضی کشاورزی کمک کند.