به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس هیئت ورزش های آبی منطقه آزاد کیش، در این دوره از رقابتها ۴۰ شناگر در ۹ تیم در رده‌های سنی ۱۱ تا ۱۲ سال، ۱۳ تا ۱۴ سال و ۱۵سال به بالا شرکت کردند.

بهرام سعادت گفت: شناگران مسافت یک، دو و سه کیلومتر متر را شنا کردند و در پایان تیم مارینا ب مقام اول را کسب کرد.

او با اشاره به اینکه لیگ های شنای آب های آزاد در سه مرحله برگزار می شوند، گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه آزاد کیش مسابقات در شش مرحله برگزار می شوند.