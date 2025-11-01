پخش زنده
مرحله اول لیگ شنای آبهای آزاد در مجموعه ورزشی ساحلی آقایان کیش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس هیئت ورزش های آبی منطقه آزاد کیش، در این دوره از رقابتها ۴۰ شناگر در ۹ تیم در ردههای سنی ۱۱ تا ۱۲ سال، ۱۳ تا ۱۴ سال و ۱۵سال به بالا شرکت کردند.
بهرام سعادت گفت: شناگران مسافت یک، دو و سه کیلومتر متر را شنا کردند و در پایان تیم مارینا ب مقام اول را کسب کرد.
او با اشاره به اینکه لیگ های شنای آب های آزاد در سه مرحله برگزار می شوند، گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه آزاد کیش مسابقات در شش مرحله برگزار می شوند.