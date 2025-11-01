پخش زنده
اجراهای گروه موسیقی «همنوازان فاخته» در جشنواره بینالمللی دایرافست روسیه با استقبال مردم این کشور روبهرو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جشنواره بینالمللی دایرافست (DairaFest) سنتپترزبورگ روسیه که با هدف معرفی هنر و موسیقی ایران در قالب یک پروژه دوساله برگزار میشود، در همکاری با گروه «همنوازان فاخته» به سرپرستی خشایار پارسا کوشیده است تصویری زنده از سیر تحول موسیقی ایرانی از دوران کهن تا معاصر ارائه کند.
در نخستین سال این پروژه، گروه «همنوازان فاخته» با محوریت مکتب منتظمیه و اجرای آثاری از عبدالقادر مراغی و آهنگسازان همدوره او، توانست بخشی از زیباشناسی موسیقی قرون میانه ایران را بازآفرینی کند.
این اجرا با استقبال گسترده مخاطبان روس همراه شد و در بروشور جشنواره نیز توضیحاتی درباره مکتب منتظمیه ارایه شد.
در ادامه این مسیر، امسال «همنوازان فاخته» در دو اجرای دیگر روایت خود از موسیقی ایران را به صحنه برد.
در نخستین برنامه، موسیقی دستگاهی دوره قاجار با تمرکز بر آثار درویشخان و آوازهای طاهرزاده اجرا شد. در این برنامه، هدایت کلاری نوازندگی سهتار را برعهده داشت، علیرضا رسولی با کمانچه همراهی میکرد و مهدی شهسوار به عنوان خواننده، فضای موسیقایی قاجار را با بیانی زنده و بداههپردازانه بازآفرینی کرد.
این اجرا در یکی از ساختمانهای تاریخی سنتپترزبورگ برگزار شد؛ مکانی که با ساختار کلاسیک موسیقی ایرانی همخوانی داشت و با استقبال چشمگیر مخاطبان و پوشش رسانهای گسترده از جمله پخش مستقیم تلویزیونی همراه شد.
در دومین بخش ، گروه «همنوازان فاخته» برداشتهای شخصی و معاصر خود از موسیقی مکتب منتظمیه و دستگاهی دوره قاجار را ارائه کرد.
در این اجرا، خشایار پارسا نوازندگی سنتور و سرپرستی گروه را برعهده داشت و در کنار او ابوذر حسینی با عود و در مقام آهنگساز، محمدمهدی شیخ با تار، آرمان حیدریان با کمانچه و حسین گازر با تنبک حضور داشتند. همچنین احمد شکوری و ندا شهسوار در نقش خوانندگان، ترکیب صوتی متنوعی را شکل دادند که جلوهای نو از چندصدایی در موسیقی ایرانی را به نمایش گذاشت.
این کنسرت در سالن معتبر تئاتر آلکساندرینسکی یکی از قدیمیترین و شناختهشدهترین سالنهای روسیه برگزار شد و دو روز پیش از اجرا تمامی بلیتهای آن به فروش رفت که شانهای از استقبال گسترده مخاطبان روس از موسیقی کلاسیک ایران بود.
خشایار پارسا، سرپرست گروه «همنوازان فاخته» در گفتوگویی درباره اجراهای این گروه در روسیه گفت: تلاش ما بر این بود که موسیقی ایران را نه فقط به عنوان میراثی تاریخی بلکه به عنوان زبانی زنده و گفتوگویی میانفرهنگی معرفی کنیم.
وی افزود: در دو سال گذشته، این همکاری فرهنگی با جشنواره دایرافست، پلی میان هنرمندان دو کشور و فرصتی برای شنیده شدن زیباییشناسی ایرانی در قالبی جهانی فراهم کرده است.
حضور درخشان «همنوازان فاخته» در دایرافست نشان داد که موسیقی دستگاهی ایران، با وجود ریشههای تاریخی و اصیل خود، همچنان زبانی جهانی برای ارتباط، خلاقیت و گفتوگو با فرهنگهای دیگر است؛ زبانی که از سنت برمیخیزد و در جهان معاصر پژواک پیدا میکند.