مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت:این سازمان درنظر دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، اقدام به جذب، آموزش و ساماندهی بازرسان افتخاری از بین مردم کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرضیه یونسی در دیدار سردار زارع کمالی فرمانده سپاه و حجت الاسلام نجاری مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالحسین (ع) که به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی در راستای ارتقاء سطح نظارت و افزایش پوشش بازرسی در سطح بازار در نظر دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، اقدام به جذب، آموزش و ساماندهی بازرسان افتخاری از بین مردم کند.

وی با بیان اینکه این طرح با هدف مردمی‌سازی فرآیند نظارت و افزایش مشارکت اجتماعی در کنترل بازار طراحی شده است، افزود: مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی، بهترین ناظران عملکرد بازار هستند و حضور آنان در قالب بازرسان افتخاری، می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی تخلفات، پیشگیری از گران‌فروشی، احتکار و سایر رفتار‌های غیرقانونی ایفا کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان عنوان کرد: این مشارکت نه‌تنها موجب افزایش شفافیت و مقابله موثر با تخلفات می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نهاد‌های نظارتی را نیز تقویت خواهد کرد.

وی با اشاره به نقش مهم بسیج در تحقق هدف مردمی سازی نظارت‌ها تأکید کرد: به طور قطع استفاده از ظرفیت‌های عظیم بسیج، با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، می‌تواند زمینه‌ساز اجرای موفق این طرح باشد.

یونسی تصریح کرد: بسیج با شبکه گسترده و مردمی خود، توانایی بالایی در آموزش، سازماندهی و هدایت نیرو‌های داوطلب دارد و می‌تواند در کنار تعزیرات حکومتی، نقش مکمل و مؤثری ایفا کند.

وی با گزارشی از نتایج مانور نظارت بر بازار بیان کرد: در مجموع، ۱۴۸ واحد صنفی در سطح استان توسط گشت‌های مشترک مورد نظارت میدانی قرار گرفت که در پی این بازرسی‌ها، ۵۷ پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به شعبات تعزیرات حکومتی ارجاع شد.