خدیجه فاضلی، کارشناس روستا‌های جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از روستای جزیره شمالی شهرستان گناوه دیدن کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خدیجه فاضلی، کارشناس معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی و حمزه بهاگیر، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گناوه به منظور ثبت مستندات، شناسایی ظرفیت‌ها و پیگیری ثبت این روستای هدف گردشگری در فهرست روستا‌های ثبت شده جهانی یونسکو از روستای جزیره شمالی دیدن کردند.

این روستا دارای ظرفیت‌های حائز اهمیت و قابلیت‌هایی نظیر ساحل ماسه‌ای و صخره‌ای، وجود چاه آب شیرین در فاصله ۱۰۰ متری از دریا و رویداد‌های مهمی مانند ماهیگیری بانوان، جشنواره غذا‌های بومی محلی عمدتا با محصولات دریایی و بازی‌های بومی محلی است.

حمزه بهاگیر، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گناوه با اشاره به اینکه شغل بومی مردم این دیار، مرد و زن از دیرباز صیادی بوده است اظهار امیدواری کرد؛ نسل امروز بتواند با ثبت این روستا در فهرست یونسکو، افتخاری برای آیندگان به یادگار بگذارد.

خدیجه فاضلی، کارشناس معاونت گردشگری کشور با اشاره به ظرفیت‌های بالای روستا ادامه داد: باید معماری زیبای روستا حفظ شود و بر اساس دانش موجود که از گذشته در معماری روستا‌ها وجود داشته است بتوانیم منظر روستایی را حفظ کنیم.