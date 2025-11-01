سازمان دیدبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از زمان آغاز آتش‌بس در غزه ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر)، به طور میانگین روزانه ۱۰ فلسطینی را به شهادت رسانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این گزارش می‌افزاید؛ بطور میانیگن در این مدت روزانه ۲۸ تن زخمی شدند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، بنا به این آمار، نیرو‌های نظامی این رژیم از زمان آغاز توافق آتش‌بس، ۲۱۹ فلسطینی را شهید کرده‌اند که در میان آنان ۸۵ کودک دیده می‌شود.

همچنین در این مدت حدود ۶۰۰ تن زخمی شده‌اند.

این آمار رسمی نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی کشتاری را که از بیش از دو سال قبل آغاز کرده بود، متوقف نکرده است.

خشونت‌های سیستماتیک علیه غیر نظامیان در غزه، حتی پس از توافق آتش‌بس نیز با شدت ادامه دارد.

دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی سه‌شنبه گذشته ششم آبان اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در پی کشته شدن یک نظامی اسرائیلی در رفح، دستور «حملات قوی» فوری به غزه را صادر کرده است.

در پی این دستور نیرو‌های رژیم صهیونیستی حملات سنگین و مرگباری را به غزه آغاز کردند که در جریان آن به گفته وزارت بهداشت غزه ۱۰۴ فلسطینی به شهادت رسیدند که ۴۶ نفر از این شهدا کودک و ۲۰ نفر زن بودند.

از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون حدود ۷۰ هزار فلسطینی شهید شدند و شمار زخمی‌ها نیز بیش از به ۱۷۰ هزار و ۶۵۵ نفر رسید.