استاندار : اردستان ظرفیت تبدیلشدن به مبدأ نوآوری ملی در حوزه انار را دارد و باید با هویت بصری منحصربهفرد و بازار دیجیتال اختصاصی شناخته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در آیین افتتاح اولین جشنواره انار اردستان گفت: در آینده نزدیک تفاهمنامه صادرات انار اردستان به بازارهای بینالمللی امضا و از سامانه بازار دیجیتال انار رونمایی میشود.
مهدی جمالی نژاد افزود: هدف این طرحها، حمایت از کارآفرینان جوان و بازاریابی هوشمند برای محصولات روستایی است.
در حاشیه این جشنواره استاندار در غرفه فرش دستباف اردستان حضور یافت و با قدردانی از تلاش هنرمند بافنده، بهصورت نمادین نخ پایانی قالی سنتی را قیچی کرد .
وی استاندار در حاشیه این برنامه گفت: «قالی اردستان جلوهای از فرهنگ، صبر و ذوق مردمان این دیار است و حمایت از هنرمندان بومی وظیفهای فرهنگی و اقتصادی است که باید تداوم یابد.»
جمالی نژاد ا به گنجینه تاریخی و فرهنگی اردستان هم در این سفر اشاره کرد و گفت: مسجد جامع فوقالعاده ارزشمند، دومین مسجد دوطبقه تاریخ اسلام، قدیمیترین مسجد چهار ایوان ایران، تزیینات و کتیبههای بینظیر، کاروانسرای شاه عباسی و علیآباد مهاباد، بافت تاریخی روستاها، ژئو توریسم و رتبه اول استان در انرژی خورشیدی بخشی از این گنجینههاست.
فرماندار اردستان نیز با اشاره به اینکه فصل برداشت انار از اوسط مهر آغاز و تا اواخر آبان ادامه دارد گفت: سطح زیر کشت انار در این شهرستان بیش از ۳۰۰ هکتار است و پیش بینی میشود حدود ۲۰ تا ۲۵ تن انار برداشت شود.
محسن حیدری افزود: سابقه کشت انار در این منطقه بسیار طولانی و ضروری است که برای حفظ حداقل سطح زیرکشت، توسعه ارقام باکیفیت و بازپسگیری جایگاه انار اردستان در کشور، برنامهریزی دقیق و علمی انجام گیرد.
وی گفت: امسال به شکرانه برداشت این میوه بهشتی و با هدف حمایت از باغداران برای اولین سال جشنواره میوه انار در شهرستان اردستان از ۹ آبان به مدت ۷ روز برگزار میشود.