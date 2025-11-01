برگزاری قرعهکشی محصولات ایران خودرو
مراسم قرعهکشی نهمین مرحله فروش محصولات گروه صنعتی ایرانخودرو هم اکنون در حال برگزاری است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
، براساس اعلام گروه صنعتی ایران خودرو؛ در نهمین دوره ثبت درخواست خرید (اولویتبندی) محصولات ایران خودرو در مجموع ۴ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۹۷ نفر شرکت کردند.
بر این اساس؛ ۴ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۳۷۷ نفر در طرح عادی بدون نیاز به افتتاح حساب وکالتی ثبت نام کردند.
همچنین، ۴۲۹ هزار و ۸۲ نفر در قالب طرح جوانی جمعیت و ۶۹ هزار و ۷۳۸ نفر در قالب طرح جایگزینی خودروهای فرسوده ثبتنام کردند.
در این طرح فروش، حدود ۶۵ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو در قالب سه طرح فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه، فروش فوقالعاده با موعد تحویل ۹۰ روزه و پیشفروش با موعد تحویل حداقل چهار ماه پس از عقد قرارداد به متقاضیان عرضه میشود.
نتایج اولویتبندی پس از تائید نهادهای نظارتی از طریق سامانه اینترنتی ایرانخودرو به نشانی ikcosales.ir
اعلام خواهد شد.