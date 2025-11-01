به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ، براساس اعلام گروه صنعتی ایران خودرو؛ در نهمین دوره ثبت درخواست خرید (اولویت‌بندی) محصولات ایران خودرو در مجموع ۴ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۹۷ نفر شرکت کردند.

بر این اساس؛ ۴ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۳۷۷ نفر در طرح عادی بدون نیاز به افتتاح حساب وکالتی ثبت نام کردند.

همچنین، ۴۲۹ هزار و ۸۲ نفر در قالب طرح جوانی جمعیت و ۶۹ هزار و ۷۳۸ نفر در قالب طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده ثبت‌نام کردند.

در این طرح فروش، حدود ۶۵ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو در قالب سه طرح فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه، فروش فوق‌العاده با موعد تحویل ۹۰ روزه و پیش‌فروش با موعد تحویل حداقل چهار ماه پس از عقد قرارداد به متقاضیان عرضه می‌شود.