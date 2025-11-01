رویداد ملی «جامعه‌پرداز» با حضور بیش از دو هزار مجموعه مردمی و نهاد فعال در حوزه‌های زن، خانواده، ازدواج، طلاق و فرزندآوری در مصلی تهران برگزار شد و در این رویداد ۳۰ مجموعه فعال آذربایجان غربی نیز حضور داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رویداد ملی جامعه پرداز در جهت توجه به ضرورت هم افزایی در میان فعالان حوزه خانواده و جمعیت، بنیاد ملی خانواده با همکاری ستاد جوانی جمعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور بیش از ۲۰۰۰ مجموعه مردمی از سراسر کشور، در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این رویداد گروه‌های مردمی فعال در حوزه‌های مختلف از جمله زن، خانواده، هویت زن، ازدواج، طلاق و فرزندآوری دور هم جمع شدند تا ضمن شبکه سازی بین این گروه ها، هم افزایی و همکاری‌های مشترک بین آنها شکل بگیرد.

نیر الهامی، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی نیز مجموعه‌های فعال حوزه زن، خانواده و جمعیت آذربایجان غربی را همراهی می‌کرد و در بخشی از رویداد ملی «جامعه‌پرداز» با تأکید بر ضرورت پیوند و شبکه‌سازی میان مجموعه‌های فعال در حوزه خانواده، گفت: مجموعه‌های حاضر در این رویداد توانسته‌اند گام‌های مؤثری برای ایجاد ارتباط و هم‌افزایی میان نهاد‌های مردمی و انقلابی بردارند و زمینه شکل‌گیری شبکه‌ای منسجم را فراهم کنند

وی افزود: این مجموعه‌ها با آگاهی از مشکلات و چالش‌های موجود، توانسته‌اند مسائل را به‌صورت دقیق شناسایی و جمع‌آوری کنند تا پس از این نشست، نهاد‌هایی مانند بنیاد ملی خانواده و سایر دستگاه‌های حاکمیتی بتوانند در مسیر رفع این گره‌ها گام‌های اجرایی بردارند.