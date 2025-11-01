پخش زنده
در بحبوحه اعتراضات انتخاباتی در کشور تانزانیا در شرق آفریقا، کمیسیون انتخابات این کشور روز شنبه اعلام کرد «سامیا صالحو حسن» رئیس جمهور از حزب حاکم «سیسیام» با کسب نزدیک به ۹۸ درصد آراء پیروز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون انتخابات تانزانیا اعلام کرد سامیا صالحو حسن ۹۷.۶۶ درصد آراء را در انتخابات روز چهارشنبه هفتم آبان ماه را کسب کرده است. اعلام پیروزی سامیا حسن در انتخابات تانزانیا در حالی است که این کشور از روز چهارشنبه همزمان با انتخابات صحنه اعتراضات به نحوه برگزاری انتخابات و ممنوعیت حضور نامزدهای احزاب مخالف اصلی بوده است. سازمان «عفو بینالملل» اعلام کرده ۱۰۰ نفر در اعتراضات کشور تانزانیا کشته شدهاند در حالی که مخالفان دولت مدعی کشته شدن حدود ۷۰۰ نفر هستند.
رئیس جمهور صالحو حسن در این انتخابات برای اولین بار در معرض آرای مردم قرار گرفت. او که پیشتر معاون رئیس جمهوری بود پس از مرگ غیرمنتظره «جان ماگوفولی» رئیس جمهوری پیشین در سال ۲۰۲۱ (اسفند ۹۹) جانشین ماگوفولی شد.
انتخابات تانزانیا در شرایطی برگزار شد که انتقادهایی از دولت در خصوص برخورد با مخالفان و محدودسازی رسانهها مطرح شده است. حزب حاکم «چاما چا ماپیندوزی» (CCM - حزب انقلاب) از زمان استقلال تانزانیا در سال ۱۹۶۱ تا کنون قدرت را در این کشور در دست داشته و یکی از قدیمیترین احزاب حاکم در دوران پسا استعمار در آفریقا به شمار میرود. از زمان برگزاری اولین انتخابات چندحزبی در سال ۱۹۹۵ بطور منظم انتخابات در این کشور برگزار شده، اما تا کنون این کشور چرخش قدرت بین احزاب مختلف را تجربه نکرده است.
منتقدان دولت تانزانیا پیش از انتخابات گفته بودند که انتظار بیتفاوتی رایدهندگان و ناآرامی به علت سرکوب صداهای مخالف را دارند. روزنامه گاردین به نقل از «دِیوس والنتین» (Deus Valentine) مدیر اجرایی «مرکز دادخواهی راهبردی» در دارالسلام گزارش داد: تانزانیا پس از این انتخابات دیگر مانند سابق نخواهد بود. ما وارد یک پارادایم یا سطح مصونیت کاملا جدید میشویم یا شاهد سطح کاملا جدیدی از نافرمانی مدنی خواهیم بود.
«نیکودیموس مینده» پژوهشگر «موسسه مطالعات امنیتی» نیز گفت: فضای سیاسی تانزانیا به شدت قطبی شده، رهبران مخالفان مورد آزار سیاسی قرار گرفته و فضای مدنی محدود شده است. او گفت که غیبت نامزدهای دو حزب مخالف «چادیما» (حزب دموکراسی و پیشرفت) و «ایسیتی - وازالیندو» (ائتلاف برای تغییر و تحول) موجب شده این انتخابات غیررقابتیترین انتخابات در تانزانیا از زمان اجرای مجدد سیاست چندحزبی در سال ۱۹۹۲ باشد.