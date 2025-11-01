پخش زنده
صبح امروز هواپیمای فوق سبک یکی از شرکتها هنگام لندینگ در باند ۳۰L فرودگاه تبریز از کنترل خارج شد و با یکی از ساختمانهای جانبی فرودگاه تبریز برخورد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی در این سانحه خوشبختانه خلبان سولو با سلامت از هواپیما خارج شد، اما هواپیمای فوق سبک دچار آسیب شد.
بلافاصله پس از این سانحه، نیروهای اداره ایمنی و آتش نشانی در محل مستقر شدند و به ایجاد حلقه اولیه، جلوگیری از نشت سوخت و زیرشویی هواپیما اقدام کردند.
علت این سانحه پس از بررسیهای تکمیلی توسط سازمان هواپیمایی کشوری اعلام خواهد شد.
فرشی مدیرکل بحران استانداری آذربایجان شرقی هم اعلام کرد: پروازهای فرودگاه تبریز بدون وقفه و طبق برنامه ادامه دارد.
در اصطلاح هوانوردی، سولو زمانی رخ میدهد که دانشجوی خلبانی برای نخستین بار، بهتنهایی و بدون همراهی استاد خلبان پرواز میکند.