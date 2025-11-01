به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، از روز شانزدهم آبان ماه اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان به میزبانی هیئت کشتی استان خوزستان در خانه کشتی شماره یک شهر اهواز برگزار می‌شود.

نفرات دعوت شده به این اردو ۵۵ کیلوگرم: علیرضا امیری (فارس) امیرمحمد حاجی وند (خوزستان)، ۶۰ کیلوگرم: آرمین شمسی پور (خوزستان) ایمان حسینی (تهران) امیرعلی حیدری (تهران)، ۶۳ کیلوگرم: امیررضا ذکریایی (مازندران) ابوالفضل زارع (مازندران) مصطفی حسینوند (خوزستان)، ۶۷ کیلوگرم: محمدرضا غلامی (فارس) ابوالفضل شیری (قم) محمدجواد ابوطالبی (قم)، ۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان (خوزستان) محمد کاظمی (خوزستان)، ۷۷ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی نوا (قم) محمد کارگر (فارس)، ۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی (تهران) طا‌ها نوری (مازندران)، ۸۷ کیلوگرم: امیرحسین نعمت زاده (قم) حسین صالحی (خوزستان)، ۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی (تهران) کامران بک پیکری (خوزستان) و ۱۳۰ کیلوگرم: ایوب حسینوند (خوزستان) امیرحسین عبدولی (خوزستان) هستند.

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان تا بیست و یکم آبان ماه ادامه دارد.