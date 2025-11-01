پخش زنده
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد که عدالت آموزشی نخستین اولویت دولت و وزارتخانه است و مدارس شبانهروزی عشایر در صدر تخصیص سرانه دانشآموزی قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی فرهادی در آیین اختتامیه بیست و چهارمین اردوی کشوری دانشآموزان دختران عشایر با بیان اینکه نخستین اولویت دولت و وزارتخانه در عدالت آموزشی است، گفت: در توزیع سرانه دانشآموزی، مدارس شبانهروزی عشایر از جمله دختران و پسران در صدر فهرست تخصیصها قرار دارند و پس از آن هزینههای ایابوذهاب دانشآموزان مناطق روستا-مرکزی در اولویت دوم قرار میگیرد.
وی دختران عشایر را رنگهای زنده فرهنگ و تمدن ایران توصیف و افزود: حضور زبانها، لهجهها، آیینها و پوششهای گوناگون نشاندهنده آن است که ایران بیدلیل پرچمدار تمدن جهانی نیست.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به غنای فرهنگی ایران افزود: فرهنگ ایرانی اسلام را بهتر از هر فرهنگ دیگری در آغوش گرفت و دانشمندان زوایای قرآن را یکی پس از دیگری کشف کردند. همانگونه که پیامبر فرمودند، اگر علم در ثریا باشد، ایرانی به آن دست خواهد یافت.
معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین عدالت آموزشی را محور فلسفه انقلاب اسلامی خواند و بیان کرد: امروز شادی دانشآموزان عشایر حاصل خون بیش از ۲۳ هزار شهیدی است که آرزوی آنان برپایی عدالت بود.
وی تأکید کرد که دانشآموزان عشایر باید ضمن حفظ آیین و داشتههای فرهنگی چندینهزارساله خود، از مسیر تحصیل و دانش بازنمانند.
فرهادی خطاب به دختران عشایر گفت: شغل و ثروت هدف نهایی نیست؛ هدف ما باید زندگی پاک، قرآنی و حیات طیبه باشد. او پاک زیستن را به محصول معطر فصل برداشت تشبیه کرد که اگر آفتزده باشد، همه اندوهگین میشوند.
وی با اشاره به جمعیت بیش از ۱۶ میلیون دانشآموز کشور گفت: آینده ایران در دست همین نسل است و از میان آنها باید وزرا، معلمان، مهندسان، پزشکان و رئیسجمهور آینده کشور تربیت شوند.
فرهادی ضمن تجلیل از مقام زن افزود: اگر ایران دخترانش را از دست بدهد، هیچ ندارد، زیرا پسران و مردان را زنان تربیت میکنند. او با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) گفت که ولایت و امامت به برکت وجود آن حضرت شکل گرفت و دختران ایرانی باید با الهام از سبک زندگی او، از الگوهای جعلی بیگانه برحذر باشند.
معاون وزیر آموزش و پرورش نقش زنان ایرانی در اقتدار نظام را کلیدی دانست و تصریح کرد: اگر امروز ایران پس از ۴۵ سال تحریم در برابر قدرتهای جهانی مقتدر ایستاده و سیلی سخت بر استکبار زده است، حاصل تربیت مادران و همسران شهدا و زنان فهیم ایرانی است که نسل مقاوم پروردهاند.
فرهادی با اشاره به تنوع قومی و زبانی کشور گفت: فرهنگ ایران در عین رنگارنگی، یکپارچه است؛ وقتی نام ایران برده میشود، همه به یکدل میشوند. او اردوهای عشایری را زیباترین رویدادهای آموزش و پرورش دانست و گفت: هیچ اردویی به رنگ و صفای اردوهای عشایر نمیرسد.
در پایان این اختتامیه به ۷ نفر از دانش آموزان دختر عشایر که حافظان کل قرآن بودند هدایای ویژه اهدا شد.