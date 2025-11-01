پخش زنده
دو دستگاه حفاری غیرمجاز در شهرستان میاندوآب با همکاری نیروهای انتظامی و گروههای بازرسی منابع آب شناسایی و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛صالح حسینی، مدیر منابع آب شهرستانهای میاندوآب، چهاربرج و باروق ضمن اعلام این خبر گفت: در پی گزارشهای مردمی و گشتهای میدانی، یک دستگاه تراکتور حفاری ضربهای در اراضی کوی رابری و یک دستگاه چاهزنی در روستای شبیلو حین فعالیت غیرمجاز شناسایی و متوقف شد.
وی افزود: برای مالکان این ادوات پرونده قضایی تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.
حسینی با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تخلف در حوزه منابع آبی گفت: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، نگهداری و استفاده از دستگاههای حفاری بدون مجوز، تخلف محسوب میشود و با آن برخورد قانونی خواهد شد.
مدیر منابع آب میاندوآب در پایان از همکاری دستگاه قضایی در صیانت از منابع آبی منطقه قدردانی کرد.