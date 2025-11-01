به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛صالح حسینی، مدیر منابع آب شهرستان‌های میاندوآب، چهاربرج و باروق ضمن اعلام این خبر گفت: در پی گزارش‌های مردمی و گشت‌های میدانی، یک دستگاه تراکتور حفاری ضربه‌ای در اراضی کوی رابری و یک دستگاه چاه‌زنی در روستای شبیلو حین فعالیت غیرمجاز شناسایی و متوقف شد.

وی افزود: برای مالکان این ادوات پرونده قضایی تشکیل و به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

حسینی با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تخلف در حوزه منابع آبی گفت: بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، نگهداری و استفاده از دستگاه‌های حفاری بدون مجوز، تخلف محسوب می‌شود و با آن برخورد قانونی خواهد شد.

مدیر منابع آب میاندوآب در پایان از همکاری دستگاه قضایی در صیانت از منابع آبی منطقه قدردانی کرد.