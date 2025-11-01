پخش زنده
با هدف ارتقای خدمات درمانی بیماران کلیوی، ۸۵ دستگاه دیالیز جدید به مراکز درمانی و بیمارستانهای استان هرمزگان تحویل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛ استاندار هرمزگان گفت: این دستگاهها با همکاری وزارت بهداشت، استانداری و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تهیه شده که در بیمارستانهای استان نصب و راهاندازی میشود.
محمد آشوری تازیانی افزود: دستگاههای قبلی بیش از۱۰سال عمرکاری داشتند و در معرض فرسودگی بودند که تجهیزات جدید با اعتباری بیش از۱۳۰ میلیارد تومان، جایگزین شد.
وی گفت: نوسازی و تجهیز بیمارستانها بهصورت مستمر در دستور کار است و طرحهای مشابهی نیز در حوزه آمبولانس و تجهیزات اورژانسی اجرا میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز گفت: با بهرهبرداری از این دستگاهها، ظرفیت ارائه خدمات دیالیز در استان بیش از ۶۰ درصد افزایش مییابد و زمان انتظار بیماران برای نوبت درمان کاهش خواهد یافت.
دکتر پژمان شاهرخی افزود: در حال حاضر ۸۰۷ بیمار دیالیزی در استان وجود دارد و۲۲۰ تخت دیالیز داریم که از این تعداد،۱۶۰ تخت فعال و۶۰ تخت فرسوده است.
وی گفت:۵۰ درصد دستگاههای دیالیز استان بیش از۱۰ سال عمر و بیش از۳۰ هزار ساعت کارکرد داشتهاند و بر اساس شاخص کشوری باید به ازای هر ۴ بیمار یک دستگاه دیالیز در دسترس باشد؛ در حالی که پیش از این، در استان به ازای هر ۶ بیمار تنها یک دستگاه وجود داشت.