فرماندار شهرستان ماکو در آیین بزرگداشت مقام پرستار، با گرامیداشت تلاش‌های خالصانه جامعه پرستاری، بر لزوم توجه ویژه به معیشت، رفاه و تجهیز زیرساخت‌های درمانی منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛شهلا تاج‌فر فرماندار شهرستان ماکو در آیین بزرگداشت مقام پرستار و تجلیل از پرستاران نمونه گفت: مهم‌ترین موضوع در نیروی انسانی، تعهد و اخلاص است؛ ویژگی که می‌توان نمونه‌های بارز آن را در میان پرستاران مشاهده کرد و این عزیزان با روحیه‌ای سرشار از ایثار، در دشوارترین شرایط نیز در کنار مردم و بیماران ایستاده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های موجود افزود: یکی از مسائل اصلی حوزه درمان، کمبود نیروی انسانی و ضرورت بازنگری در نظام پرداخت‌هاست لذا در همین راستا، پیشنهاد اعطای حق امتیاز مرزی برای پرستاران مناطق مرزی را به محضر رئیس‌جمهور محترم تقدیم شده تا گامی مؤثر در جهت جبران بخشی از تلاش‌ها و سختی‌های آنان برداشته شود.

تاج‌فر همچنین بر توجه ویژه به وضعیت معیشتی و رفاهی پرستاران تأکید کرده و گفت: بهبود کیفیت خدمات درمانی، نیازمند آرامش خاطر و امنیت شغلی پرستاران است پس از این‌رو باید تدابیری جدی برای ارتقای معیشت و رفاه آنان اندیشیده شود.

فرماندار ماکو در بخش دیگری از سخنان خود، به تجهیز بیمارستان فجر و ایجاد کلینیک‌های درمان بستر در منطقه اشاره کرد و افزود: در مسیر توسعه زیرساخت‌های سلامت، تجهیز بیمارستان فجر و گسترش خدمات درمانی در شهرستان از اولویت‌های جدی ماست که نیازمند ورود خیرین نیک اندیش در این خصوص هستیم