به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین، معاون علمی رئیس جمهور، صبح امروز در نشست خبری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نانو فناوری ایران و اولین بازارگاه فرایران که در معاونت علمی برگزار شد، گفت: در سال‌های گذشته رونمایی از محصولات فناورانه پراکنده بود و امسال نخستین بار محصولات به صورت منسجم رونمایی می شود .

وی افزود: به طور کلی ۶۵۰ محصول جدید ارزیابی شد و در نهایت ۸۰ محصول تایید و مجوز را دریافت کرده است و رونمایی می‌شود و این نمایشگاه تجلی دانش، خلاقیت و اراده فناوران کشور است.

افشین گفت: این ۸۰ محصول در حوز‌های مختلف سلامت، نفت، کشاورزی و آب، نرم افزار و هوش مصنوعی است و توانسته ۲۵ همت کاهش هزینه را برای مردم در زندگی دربر داشته باشد.

وی افزود: محصولاتی که رونمایی می شوند سه شرط اصلی یعنی، دربرداشتن فناوری ،عملکرد محصول در مقیاس صنعتی و تاثیرگذاری مشخص اقتصادی و یا محصول راهبردی است.

افشین به صادرات این محصولات اشاره کرد و گفت: این محصولات این توانمندی را دارند که در سطح صادرات قرار بگیرند و از فردا ۱۱ آبان تا ۱۴ آبان در نمایشگاه بین المللی عرضه و این محصولات از حمایت‌های ویژه معاونت علمی بهره مند می شوند .

معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت: مجموع بازار فروش محصولات در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۹۷ همت بوده که نسبت به سال قبل، ۵۷ درصد رشد داشته است .