معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت: در اولین بازارگاه فر ایران ۸۰ محصول حوزه مرتبط با نانو رونمایی میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین، معاون علمی رئیس جمهور، صبح امروز در نشست خبری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نانو فناوری ایران و اولین بازارگاه فرایران که در معاونت علمی برگزار شد، گفت: در سالهای گذشته رونمایی از محصولات فناورانه پراکنده بود و امسال نخستین بار محصولات به صورت منسجم رونمایی می شود .
وی افزود: به طور کلی ۶۵۰ محصول جدید ارزیابی شد و در نهایت ۸۰ محصول تایید و مجوز را دریافت کرده است و رونمایی میشود و این نمایشگاه تجلی دانش، خلاقیت و اراده فناوران کشور است.
افشین گفت: این ۸۰ محصول در حوزهای مختلف سلامت، نفت، کشاورزی و آب، نرم افزار و هوش مصنوعی است و توانسته ۲۵ همت کاهش هزینه را برای مردم در زندگی دربر داشته باشد.
وی افزود: محصولاتی که رونمایی می شوند سه شرط اصلی یعنی، دربرداشتن فناوری ،عملکرد محصول در مقیاس صنعتی و تاثیرگذاری مشخص اقتصادی و یا محصول راهبردی است.
افشین به صادرات این محصولات اشاره کرد و گفت: این محصولات این توانمندی را دارند که در سطح صادرات قرار بگیرند و از فردا ۱۱ آبان تا ۱۴ آبان در نمایشگاه بین المللی عرضه و این محصولات از حمایتهای ویژه معاونت علمی بهره مند می شوند .
حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور همچنین گفت : در شانزدهمین نمایشگاه نانو ۱۵۲ شرکت و نهاد حضور دارند
وی افزود :۱۷۳۵ تعداد تولیدات محصولات نانو رسیده است و این محصولات هم دانش بنیان و هم نانو مقیاس هستند
افشین گفت : تعداد شرکت های تولیدکننده نانو به ۴۰۰ شرکت تا پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است
وی افزود: در معاونت علمی از دهه ۸۰ تا الان حدود یک همت هزینه شده است و در سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۲ میزان ۶/۵ همت ارزش افزوده به دولت برگشته است و درآمد و مجموع بازار فروش این محصولات در حوزه نانو در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۷ همت بوده که نسبت به سال قبل ۵۷ درصد رشد داشته و ۹/۷همت از سرمایه به دولت برگشته است
وی افزود : در حوزه نانو دانش و فناوری به همه حوزه ها واگذار نمیشود و این دسته بندی و سیاست معاونت علمی در حوزه محصولات نانو است .
معاون علمی رئیس جمهور گفت :در حوزه نانو سیاستگذاری به درستی انجام شده است و ما همانند سایر کشورها حرکت کردیم .
در ادامه عماد احمدوند دبیر ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو نیز گفت :ایران در تدوین سند توسعه در حوزه نانو با ونزوئلا همکاری می کند و تا الان ۲۰ سفیر برای حضور در نمایشگاه اعلام آمادگی کرده اند .
وی افزود : سرمایه گذاران که در این نمایشگاه حضور دارند با شرکت ها مذاکره دارند و همچنین تُجار در نمایشگاه حضور دارند
افشین با بیان اینکه همه این محصولات همان محصولاتی هستند که وارد بازار شده اند گفت: تا الان ۱۸۶۴ محصول وارد بازار شده است .