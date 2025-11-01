به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دکتر محمد شاه ویسی با اشاره به اینکه در مهرماه نیز ۲۲ واحد صنفی متخلف در شهرستان سنندج پلمب شد اظهار کرد: حدود ۱۰۰ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت ضوابط و موازین بهداشتی و تهدید سلامت و امنیت غذایی شهروندان طی امسال به مراجع قضایی ارجاع شده‌اند.

وی یادآور شد: آموزش، تذکر شفاهی و تذکر سامانه‌ای در اولویت قرار دارد و پلمب و ارجاع قضایی به عنوان آخرین راه حل و اقدام قانونی در این فرآیند محسوب می‌شود.