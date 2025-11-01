پخش زنده
مدیر شبکه بهداشت شهرستان سنندج گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۵۶ واحد صنفی متخلف در زمینه موارد بهداشتی در این شهر پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دکتر محمد شاه ویسی با اشاره به اینکه در مهرماه نیز ۲۲ واحد صنفی متخلف در شهرستان سنندج پلمب شد اظهار کرد: حدود ۱۰۰ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت ضوابط و موازین بهداشتی و تهدید سلامت و امنیت غذایی شهروندان طی امسال به مراجع قضایی ارجاع شدهاند.
وی یادآور شد: آموزش، تذکر شفاهی و تذکر سامانهای در اولویت قرار دارد و پلمب و ارجاع قضایی به عنوان آخرین راه حل و اقدام قانونی در این فرآیند محسوب میشود.