تیم فوتبال پیشکسوتان کیش در دیداری دوستانه تیم پیشکسوتان کتالم رامسر را دو بر صفر شکست داد.

برتری دو بر صفر پیشکسوتان فوتبال کیش برابر نماینده رامسر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، پیشکسوتان فوتبالیست کیش در زمین چمن مرحوم نورالدین نیاستی کتالم رامسر با ضربه رضا نصیری، اولین گل را وارد دروازه نماینده رامسر کردند.

پیشکسوتان کتالم رامسر برای جبران نتیجه تلاش کردند که ثمری نداشت و در دقایق پایانی، پیمان بیژنی با ارائه کار تیمی هماهنگ گل دوم را برای تیم پیشکسوتان کیش به ثمر رساند.

دیدار دوستانه پیشکسوتان فوتبالیست کیش با تیم پیشکسوتان کتالم رامسر با هدف تداوم تعامل ورزشی و ایجاد حس نشاط در بین ورزشکاران پیشکسوت برگزار شد.