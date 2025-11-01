

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، قرعه‌کشی مرحله یک شانزدهم رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور (یادواره آزادسازی خرمشهر) با حضور نمایندگان ۱۶ تیم صعودکننده از مرحله سوم به همراه ۱۶ تیم حاضر در مسابقات لیگ برتر در ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۲ آبان در مرکز ملی فوتبال ایران با حضور نمایندگان باشگاه‌ها و در حضور اهالی رسانه برگزار می‌شود.

تا به امروز تیم‌های فولاد هرمزگان، چوکا تالش، مس شهر بابک، نیروی زمینی تهران، شناورسازی قشم و هوادار تهران جواز حضور در مرحله یک شانزدهم نهایی را با پیروزی برابر حریفان خود کسب کرده‌اند.

رقابت‌های مرحله سوم در روز‌های شنبه و یکشنبه دهم و یازدهم آبان ماه با برگزاری ۱۰ دیدار ادامه خواهد داشت تا تکلیف ۱۰ تیم دیگر راه‌یافته به مرحله یک شانزدهم نهایی مشخص شود.

برنامه این دیدار‌ها به شرح زیر است:

شنبه - ۱۰ آبان ۱۴۰۴

کشت و صنعت پادیاب خلخال - پارس جنوبی جم، ساعت ۱۴، ورزشگاه تختی اردبیل

کیا تهران - آریو اسلامشهر، ساعت ۱۴:۴۵، ورزشگاه شباهنگ شهریار در استان تهران

برق شیراز - صنعت نفت آبادان، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه حافظیه شیراز

داماشیان گیلان - هور اسپورت ارومیه، ساعت ۱۵، ورزشگاه سردار جنگل رشت

نساجی مازندران - شهید قندی یزد، ساعت ۱۶، ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد

نفت و گاز گچساران - پالایش نفت بندرعباس، ساعت ۱۶:۴۵، ورزشگاه شهدای نفت گچساران

شهرداری مریوان - مس کرمان، ساعت ۱۴، ورزشگاه زاگرس مریوان

سایپا تهران - فرد البرز، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه تختی تهران

یکشنبه - ۱۱ آبان ۱۴۰۴

شهرداری نوشهر - نود ارومیه، ساعت ۱۴، ورزشگاه شهدای چالوس مازندران

مس سونگون - بعثت کرمانشاه، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز