به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ورزشکاران پر تلاش این هیئت با کسب دو طلا، یک نقره، دو برنز به کار خود در مسابقات قهرمانی کشور پایان دادند.

این مسابقات از هفتم تا نهم آبان‌ماه در استان قم برگزار گردید و نتایج زیر حاصل شد:

در رده بانوان:

سحرخلج نشان طلا

(رشته‌ی پتانگ بالای ۳۵ سال)

سیما خلیق نشان طلا

(رشته‌ی دارت زیر ۳۵ سال)

در رده آقایان:

محمدسینا دارایش نشان نقره

(رشته‌ی شطرنج زیر ۳۵ سال)

محسن قراباغی نشان برنز

(رشته‌ی دارت بالای ۳۵ سال)

علیرضا امینی نشان طل

(رشته‌ی دارت زیر ۳۵ سال)

روح اله حیدری نشان برنزرشته‌ی پتانگ بالای ۳۵ سال

سرپرستی این تیم پرتلاش نیز به عهده فریبا مرادی از مربیان و زحمتکش این هیئت بود.