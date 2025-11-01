پخش زنده
بیش از هفت هزار نفر از کشاورزان و روستائیان آذربایجانغربی در زمینه مدیریت مصرف آب آموزش دیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرهماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی آذربایجانغربی گفت: در راستای ارتقای بهرهوری آب و ترویج الگوی مصرف بهینه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، هفت هزار و ۶۰۰ نفر ازکشاورزان، زنان و جوانان روستایی استان آموزشهای تخصصی لازم را دریافت کردند.
بیتا احمدیان افزود: این آموزشها در قالب ۲۹۱ برنامه ترویجی در ۱۱ شهرستان استان برگزار شده و هدف از اجرای آن، نهادینهسازی فرهنگ استفاده بهینه از آب و منابع طبیعی در میان بهرهبرداران بخش کشاورزی است.
احمدیان اظهارکرد: در این دورهها، کشاورزان با روشهای نوین کشت، تغییر الگوی زراعی و معرفی محصولات کمآببر آشنا شدند و گروههایی از بهرهبرداران هم برای تبادل تجربه و آشنایی با شیوههای نوین کشت به سایر استانها اعزام شدند.
وی گفت: به منظور انتقال عملی تجربیات، سایتهای الگویی آموزشی در شهرستانهای واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با حضور محققان و کارشناسان ترویج ایجاد شده است که در هر سایت، یک کشاورز اصلی و ۲۵ کشاورز پیرامونی آموزش دیدهاند.
احمدیان، با اشاره به اهمیت جایگزینی محصولات کمآببر تصریح کرد: کشت گیاهانی مانند سورگوم، ارزن و چغندر علوفهای به جای یونجه، میتواند نقش مهمی در مدیریت مصرف آب داشته باشد؛ بهگونهای که در چغندر علوفهای با مصرف آبی مشابه یونجه، میزان برداشت محصول تا شش برابر افزایش مییابد.
وی اضافه کرد: همچنین استفاده از نوار تیپ، تغییر آرایش کشت چغندرقند و بهکارگیری سامانههای هوشمند آبیاری، میتواند تا ۳۹ درصد مصرف آب را کاهش دهد.
مدیرهماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان، با تأکید بر نقش اقناع و آموزش بهرهبرداران اضافه کرد: فراهم کردن بستر لازم برای تغییر الگوی کشت و آشنایی کشاورزان با گردشگری کشاورزی و معیشتهای جایگزین از برنامههای در دست اجراست که میتواند به پایداری منابع آب و کاهش فشار بر اراضی کشاورزی کمک کند.