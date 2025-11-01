پخش زنده
استان اردبیل با کمبود فضای فیزیکی و یک هزار و ۸۰۰ تخت بیمارستانی روبه روست. طرح بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی نجف زاده اردبیل، یکی از طرحهایی است که برای جبران این کمبود در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل استان اردبیل با گذشت سه دهه از استان شدن، همچنان از فرسودگی بیمارستانها و کمبود تخت به شدت رنج میبرد و نفس تنگ بیمارستانهای اردبیل همه را به ستوه آورده است.
در حالی که بیماران و افراد بستری در بخشهای مختلف بیمارستانهای اردبیل از کمبود فضای فیزیکی و تجهیزات و امکانات گلهمند هستند ،با افزایش بار مراجعات تا ۵۰ درصد، افزایش جمعیت در مرکز استان و انتقال بیماران شهرهای همجوار از استانهای مختلف نیز بر این بار سنگین خدماترسانی بیمارستانهای کهنه و فرسوده اردبیل افزوده و نفس این بیمارستانها به شمارش افتاده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مورد آخرین وضعیت بیمارستان در حال احداث نجفزاده اردبیل اظهار کرد: این بیمارستان در حال حاضر با ۲۷ درصد پیشرفت به صورت شبانهروزی در حال تکمیل است.
بهزاد داورنیا افزود: ۱۰۰ نفر نیروی کارگری در ۶ جبهه کاری در این بیمارستان مشغول فعالیت هستند ولی انتظار میرود با تزریق اعتبار، این وضعیت سرعت عمل بیشتری بگیرد.
وی تصریح کرد: علاوه بر بیمارستان نجفزاده، بیمارستان الحاقی ولیعصر مشگین و بخشی از بیمارستان یکهزار تختخوابی اردبیل نیز در حال احداث است که انتظار میرود با تزریق منابع و اعتبارات ملی این پروژهها سرعت بگیرد.
داورنیا با اذعان به کمبود یکهزار و ۸۰۰ تخت در سطح استان خاطرنشان کرد: این کمترین میزان برآورد از کمبود تختهای بیمارستانی است و باید هر چه سریعتر در این زمینه تدبیری معقول و درست اندیشیده شود.