مدیرکل صمت استان گفت: از ظرفیت تسهیلات سفر ریاست جمهوری به استان برای واحدهایی که نیاز به سرمایه در گردش یا تسهیلات دارند استفاده میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ کرامتی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان فاروج گفت: تلاش میکنیم ضمن تسهیلگری تولید، از هدر رفت منابع هم جلوگیری کنیم و از ظرفیت تسهیلات سفر ریاست جمهوری برای واحدهایی که نیاز به سرمایه در گردش یا تسهیلات دارند نیز استفاده میکنیم.
وی افزود: در بازه زمانی که مجوز رمز ارز صادر میشد در شهرستان فاروج ۹۴ مجوز رمز ارز و ۹ مجوز برای مونتاژ ماینر صادر شده است.
کرامتی گفت: در سه ماهه اول واحدهایی که پیشرفت فیزیکی خود را ثبت نکردهاند مجوز آنان خود به خود حذف خواهد شد که در مجموع استان ۸۰ مورد به این صورت مجوز آنان حذف شده است و مابقی که ثبت پیشرفت فیزیکی آنان تا سقف ۶۰ الی ۷۰ درصد است کارشان باید در چهارچوب و ضوابط باشد تا زمانی که پروانه بهرهبرداری آنان صادر خواهد شد.
وی افزود: واحدهایی که پیشرفت فیزیکی شان ثبت نشده یا ندارند باید مجوز را در زمینههای دیگری دریافت نمایند لذابه اداره صمت مراجعه نمایند تا در حوزههای که در زنجیره ارزش شهرستان است کمکشان نماییم و جواز تاسیس آنان ظرف دو هفته صادر میشود.
وی افزود در زمینه استخراج رمز ارز و مونتاژ رمز ارز بر اساس دستورالعملهایی که اداره صمت و شرکت شهرکهای صنعتی استان و شرکت گاز دارند، تصمیماتی اتخاذ شد و همه این فعالیتها در راستای روانسازی و تسهیلگری برای تولید و استفاده از منابعی که ر شرکت شهرکهای صنعتی و در شرایط ناترازی داریم، است.
توانا سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان هم در این نشست گفت: شهرستان فاروج جز شهرستانهای مستعد سرمایهگذاری ست و دلایل مختلفی از جمله وجود امکانات و زیرساختهایی که در شهرک صنعتی این شهرستان فراهم است.
وی افزود این شهرک صنعتی به عنوان بسترهای جذب سرمایهگذاری آماده پذیرش سرمایهگذاران است.
توانا افزود ۱۱۵ قرارداد واگذاری حق انتفاع سرمایهگذاری در شهرک صنعتی فاروج اتفاق افتاده که از این تعداد ۲۸ واحد به بهرهبرداری رسیدند و مابقی در مرحله ساخت و ساز و تکمیل هستند و برای ۲۸۲ نفر در این شهرک اشتغال ایجاد شده است.
وی افزود کسانی که زمین صنعتی را معطل و فریز کردند و اجازه تولید را متوقف نمودند تذکر میدهیم که فعالیت تولید را از سرگیریند در غیر این صورت این حق از آنان سلب و به سرمایهگذاران بعدی داده خواهد شد.
وی با بیان اینکه خوشههای صنعتی از جمله زعفران و صنایع چوب در شهرستان فاروج وجود دارد، افزود: توسعه صنایع چوب در خرق میتواند امکان اشتغال زایی بیشتری برای جوانان منطقه ایجاد و صاحب نظرانی که از این منطقه مهاجرت کردند امکان بازگشت آنان را فراهم کند.