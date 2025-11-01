استاندار قم، در احکام جداگانه‌ای، دبیر و اعضای شورای تربیت بدنی و ورزش استان را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام‌جو در حکمی حسن سلطانی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان را به عنوان دبیر و عضو شورای تربیت بدنی و ورزش استان قم منصوب کرد.

وی همچنین در احکام جداگانه‌ای اعضای شورای تربیت بدنی و ورزش استان قم منصوب کرد. بر این اساس، افراد ذیل با حکم استاندار قم و در اجرای تبصره ۳ ماده ۵ قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و ماده ۴ دستورالعمل نحوه تشکیل شورای تربیت بدنی و ورزش استان‌ها در این شورا عضویت خواهند داشت:

حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی

سردار فتح الله جمیری فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب (ع)

سردار محمد رضا میرحیدری فرمانده نیروی انتظامی استان

احمد پهلوانیان مدیرکل صدا و سیمای مرکز قم

حجت الاسلام احمد حسین شریفی رئیس دانشگاه قم

جواد شاکر آرانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

فاطمه حیدری مدیرکل زنان و خانواده استانداری

علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی

محمدجواد محمدی‌سعید مدیرکل آموزش و پرورش

علی آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

محمدحسن سالاری نماینده هیات‌های ورزشی استان

قدرت‌اله باقری‌راغب نماینده هیات‌های ورزشی استان

معصومه جنتی و مهدی عموزاده به عنوان کارشناسان خبره ورزشی