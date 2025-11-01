مانور بزرگ «ایمنی، امداد و نجات» در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیر کمیته پدافند غیرعامل حرم مطهر شاه‌چراغ (ع)، گفت: همزمان با هفته «پدافند غیر عامل»، مانور «ایمنی، امداد و نجات» به همّت کمیته پدافند غیر عامل حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم شاه‌چراغ علیه السلام و با مشارکت نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف، در این بارگاه منور برگزار شد.

محمدجواد حبیب آگهی افزود: این مانور که برای نخستین بار در حرم مطهر برگزار شد، از نوع ترکیبی شامل عملیات اطفا و کنترل آتش، امداد و نجات، درمان و انتقال مصدومان به بیمارستان، پیشگیری از سرقت، کنترل هیجانات و تخلیه جمعیت بود.

وی هدف از اجرای این مانور را ارتقا آمادگی و آشنایی خدام، کارکنان و کارگروه‌های پدافند غیر عامل حرم مطهر، به منظور شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌های اجرایی و پدافندی اعلام کرد.