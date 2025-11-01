اروپا، قاره‌ای که روزگاری با رود‌های پرآب و دشت‌های سرسبزش شناخته می‌شد، امروز با چهره‌ای دیگر روبه روست. گزارش سالیان اخیر دیده بان خشکسالی اروپا نشان می‌دهد بخش‌هایی از این قاره هر سال تشنه‌تر و مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی و کم آبی، عمیق‌تر می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ دیدبان خشکسالی در اروپا اعلام کرد شرایط آب و هوایی غیرعادی از جمله خشکسالی و امواج گرمای شدید، نه تنها به محیط زیست در این قاره به شدت آسیب می‌زند بلکه عوامل اجتماعی – اقتصادی در اروپا را نیز متاثر ساخته است.

کارشناس محیط زیست در اروپا می‌گوید:اکنون زمان بیدارباش اروپا درباره محیط زیست است.

بخش‌های جنوبی کشور‌های اسپانیا و فرانسه در چند سال اخیر به ویژه در تابستان ها با کم آبی رو‌به‌رو شده و گرمای فراوان اغلب ماهی‌های رودخانه‌ای را از بین برده است.

کارشناسان آب و هوا می‌گویند این بدترین کم آبی در قاره اروپا در چند دهه اخیر است. در مناطقی از اروپا، از جمله در مناطق مرکزی و شرق انگلیس، جنوب آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، خشکسالی فصل گرما حاکم شده و رود‌ها به گوال‌هایی از آب مبدل شده‌اند.