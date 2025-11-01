پخش زنده
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست مشترک با جمعی از نخبگان و صاحبنظران حوزه فلسفه و فناوری، بر اهمیت بررسی و تبیین ابعاد فلسفی مرتبط با تحولات نوین در عرصههای هوش مصنوعی و فناوریهای کوانتومی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، با تأکید بر اینکه «تحولات علمی و فناورانه امروز بیش از هر زمان دیگر به تأملات عمیق و بنیادین فلسفی نیاز دارند»، اظهار کرد: در سطح ملی، حوزههای آموزش، پژوهش و حکمرانی باید با رویکردی فلسفیتر و مبتنی بر مبانی نظری روشن و دقیقتر سامان یابند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: این شورا در حال تدوین سندی است که بتواند زمینهساز توسعهای هماهنگ و مبتنی بر مبانی فکری و فرهنگی اصیل در حوزههای نوپدید علم و فناوری باشد. در این مسیر، هرگونه بازنگری و اصلاح لازم نیز با هدف ارتقای کیفیت و کارآمدی دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به تنوع دیدگاهها در میان متخصصان این عرصه، گفت: اختلاف نظر در اولویتها، از جمله میان تأکید بر «فلسفه هوش مصنوعی» یا «فلسفه الگوریتمها در ارتباطات کوانتومی»، نشانه پویایی علمی است و میتواند در صورت مدیریت مناسب، به غنای مباحث منجر شود.
خسروپناه تصریح کرد: هدف از برگزاری این نشست، ایجاد ساختار رسمی جدید نیست، بلکه برداشتن گامی مؤثر برای طرح و تعمیق مباحث فلسفی در ارتباط با فناوریهای نو است.
وی همچنین ضمن قدردانی از حضور اساتید دانشگاه و طلاب حوزه علمیه، تأکید کرد: تعامل میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی، بهویژه در حوزههای میانرشتهای مانند فلسفه علم و فناوری، میتواند زمینهساز همافزایی ارزشمندی در تولید علم و اندیشه باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار برگزاری همایشی تخصصی در یکی از دانشگاهها با محوریت فلسفه و فناوریهای نوین شد و افزود: این همایش می تواند فرصتی برای گسترش گفتمان علمی و همکاری میان اندیشمندان حوزههای فلسفه، علم و فناوری فراهم کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هر مسئله فلسفی که بتواند به بهبود حکمرانی هوشمند یا توسعه علم و فناوری کمک کند، ارزش بررسی و پرداختن دارد. در جلسات آتی، موضوعات مطرحشده بهصورت تخصصیتر بررسی خواهند شد تا مجموعهای از مسائل بنیادین و کاربردی در این زمینه استخراج شود.