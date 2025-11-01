پخش زنده
ترافیک در برخی جاده های اصلی خراسان رضوی به ویژه در اطراف مشهد پرحجم و نیمه سنگین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: ترافیک در برخی جاده های اصلی استان به ویژه در اطراف مشهد امروز شنبه پرحجم و نیمه سنگین گزارش شده است.
سرهنگ حسین میش مست افزود: ترافیک صبحگاهی در بزرگراه مشهد - چناران تا محدوده پل گلبهار نیمه سنگین گزارش شده است.
وی ادامه داد: همچنین رفت و آمد خودروها در مسیر رفت و برگشت آزادراه شهید شوشتری و مشهد-فریمان در محدوده شهرک صنعتی کاویان و نیشابور به بینالود نیز به دلیل فعالیت واحدهای صنعتی پرحجم است.
سرهنگ میش مست گفت: همچنین در سوانح رانندگی جاده ای دیروز (جمعه) در استان سه نفر در ۲ فقره تصادف جان باختند و ۱۳ نفر دیگر نیز در جریان هشت فقره تصادف جرحی مصدوم شدند.
وی به وقوع ۱۵ فقره تصادف خسارتی در جاده های استان اشاره و افزود: هم اکنون گردنههای رباط سفید در مسیر باغچه- تربتحیدریه، گوجگی در جاده مشهد-کلات و تیوان در جاده ترانزیتی درگز-قوچان مه آلود است.
خراسان رضوی با پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالته اصلی و فرعی، هفت هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی و هفت هزار و ۷۶۰ کیلومتر راه غیر آسفالته از نظر طول راهها جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.