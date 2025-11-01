معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی در پیامی به مناسبت روز جهانی شهر، بر لزوم بازاندیشی در مسیر توسعه شهری و تقویت همکاری میان نهاد‌های اجرایی، مدیریت‌های محلی و مشارکت فعال شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، به مناسبت ۳۱ اکتبر، روز جهانی شهر، پیامی صادر کرد و این روز را فرصتی برای مرور دستاوردها، چالش‌ها و ترسیم چشم‌انداز آینده شهرها دانست.

وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده شهرها در زندگی امروز بشر افزود: امروزه بخش عمده جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند و این فضاها به کانون فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده‌اند.

کاظمیان گفت: توسعه پایدار شهری نیازمند همکاری همه‌جانبه میان دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای علمی و بخش خصوصی است.

او مشارکت مردم در تدوین و اجرای طرح‌های توسعه شهری را عامل کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی و پایداری شهرها عنوان کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: حضور فعال شهروندان و نهادهای محلی در فرآیند برنامه‌ریزی، زمینه تصمیم‌گیری‌های واقع‌بینانه‌تر و مبتنی بر نیازهای جامعه را فراهم می‌کند.

کاظمیان با اشاره به چالش‌هایی همچون تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و فشار بر منابع طبیعی، بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت شهری تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد که آینده شهرها در گرو تصمیم‌های امروز است و سیاست‌گذاری هوشمند می‌تواند از سرمایه‌های طبیعی و فرهنگی کشور حفاظت کند.

او ضمن گرامیداشت تلاش‌های مدیران و متخصصان حوزه شهرسازی و معماری، از نقش دانشگاه‌ها و پژوهشگران در پیشبرد توسعه پایدار شهری قدردانی کرد.

کاظمیان تأکید کرد: دستیابی به شهرهای زیست‌پذیر، انسانی و آینده‌نگر مستلزم همبستگی ملی و همکاری بین‌المللی است.

وی ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر خرد جمعی، گسترش مشارکت شهروندان و ارتقای حکمروایی شهری، گام‌های مؤثرتری در مسیر تحقق شهرهای پایدار و عدالت‌محور برداشته شود.