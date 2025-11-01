پخش زنده
همزمان با روز جهانی شهرها، در چهلوسومین کنفرانس عمومی یونسکو در سمرقند، حسن فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران موافقت با عضویت کاشان را بهعنوان شهر خلّاق در حوزه معماری اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کاشان در شاخه معماری، در کنار شهرهایی، چون رم، پاریس و بارسلون، بهعنوان یکی از مصادیق برجسته معماری پایدار و میراث اصیل تمدنی به رسمیت شناخته شد.
شبکه شهرهای خلّاق یونسکو با هدف تقویت نقش خلّاقیت در توسعه شهری پایدار، بیش از ۳۰۰ شهر از سراسر جهان را در حوزههای گوناگون، از معماری و صنایع دستی تا ادبیات، موسیقی و غذا گرد هم میآورد.
کاشان با برخورداری از بیش از ۱۷۰۰ اثر تاریخی، از جمله ۳۳۰ اثر ثبتشده ملی و یک اثر ثبت جهانی، یکی از شاخصترین نمونههای معماری اصیل ایرانی-اسلامی در جهان بهشمار میرود.
پیوستن کاشان به این شبکه جهانی، آغازگر فصل جدیدی از همکاریهای بینالمللی، جذب منابع حمایتی و بازآفرینی معماری اصیل ایرانی در بستر توسعه پایدار شهری است.