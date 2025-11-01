به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین مجدی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تکاب با اعلام این خبر گفت: به دنبال بروز تنش آبی در روستای انگورد و در پی پیگیری‌های فرماندار شهرستان، عملیات حفر چاه جدید در دستور کار قرار گرفت و چاهی به عمق ۳۶ متر به‌صورت کامل حفاری، تجهیز و پس از برقراری نیرو، به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در راستای بهبود وضعیت توزیع و افزایش پایداری شبکه، پروژه اصلاح شبکه توزیع آب به طول ۷۰۰ متر و احداث خط انتقال جدید به طول ۴۰۰ متر نیز اجرا شده است که تأثیر بسزایی در تأمین آب پایدار برای ساکنان روستا داشته است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تکاب خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، بیش از ۱۷۰ خانوار روستای انگورد از نعمت آب شرب سالم و پایدار بهره‌مند شده‌اند.