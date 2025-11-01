

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدسجاد حسینی، رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز حمل نهاده‌های دامی به واحد‌های تولیدی خبر داد و افزود: این امر به دستور رئیس جمهور صورت گرفته است.



حسینی تصریح کرد: با تأکید و دستور آقای رئیس جمهور، پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی، هماهنگی‌های بین دستگاهی و با گشایش در تأمین ارز و تزریق ۳۰۰ میلیون یورو، حمل نهاده‌های دامی به واحد‌های تولیدی آغاز شد.



پیش از این نیز غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو از معوقات ارزی تامین کنندگان نهاده‌های دامی در روز دوشنبه ۵ آبان و ۲۰۰ میلیون یورو ارز ترجیحی دیگر در روز سه شنبه ۶ آبان خبر داده و افزوده بود؛ نهاده‌های تخلیه شده در اسرع وقت در اختیار دامداران و مرغداران قرار می‌گیرد.