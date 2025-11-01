به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: مدرسه سه‌کلاسه مکتب الزهرا با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان و مشارکت خیر نیک‌اندیش خانم جمشیدی و موسسه خیریه آبی آسمان و به همت اداره‌کل نوسازی مدارس استان احداث و افتتاح شد.

میثم لک‌زایی ادامه داد: این طرح به منظور تحقق عدالت آموزشی و اجرای پویش ملی مدرسه‌سازی انجام شده که نمونه‌ای از هم‌افزایی دولت و نیکوکاران در مسیر خدمت به آینده‌سازان کشور است.

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان افزود: مدارس ساخته‌شده خیران در نقاط مختلف استان نه‌تنها زیرساخت آموزشی ایجاد می‌کنند بلکه امید و انگیزه را در دل کودکان مناطق دورافتاده زنده می‌سازند.

وی با قدردانی از اقدامات مؤسسه آبی آسمان و خیران مدرسه‌ساز، تصریح کرد: تا پایان سال تحصیلی، ده‌ها طرح آموزشی دیگر در مناطق مختلف استان به بهره‌برداری می رسد.

در سال تحصیلی جاری بیش از هزار و ۳۰۰ کلاس درس جدید به ظرفیت آموزشی سیستان و بلوچستان اضافه شده و ۸۰۰ کلاس درس تکمیل‌شده نیز در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است.