میزبانی قزوین از روز دوم لیگ برتر دوچرخه سواری جاده کشور
خبرهایی از میزبانی قزوین از لیگ برتر دوچرخه سواری جاده کشور تا دومین پیروزی بلندقامتان والیبال استان در لیگ یک را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
در این مسابقات چهارده تیم در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان با هم رقابت میکنند.
تیم یارای قزوین هم نماینده استان در این رقابت هاست.
مراحل اول و دوم این مسابقات در کرمان و تهران برگزار شد.
ناکامی عسگری در پیکارهای بین المللی کاراته روسیه
بهمن عسگری در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم این رقابتها در مرحله حذفی با شکست مقابل کاراته کای روسیه از دور رقابتها کنار رفت.
عسگری در مرحله مقدماتی با سه پیروزی متوالی راهی مرحله حذفی شده بود.
دومین پیروزی بلندقامتان والیبال استان در لیگ یک
تیم والیبال مقدم قزوین در هفته دوم لیگ یک مقابل کاسپین شهر بهشت رضوان شهر به برتری رسید.
نماینده استان در این بازی در رضوان شهر با نتیجه ۳-صفر مقابل میزبان خود به برتری رسید.
تیم مقدم قزوین با ۵ امتیاز در رده سوم گروه دوم لیگ یک والیبال باشگاههای کشور قرار دارد.