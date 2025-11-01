پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، عوامل سپاه یزد در عملیاتی موفق، دو متخلف زندهگیری حیاتوحش را که اقدام به زندهگیری سه قطعه کبک کرده بودند، شناسایی و بازداشت کردند.
با هماهنگی ها، با سرپرست پناهگاه حیات وحش شیرکوه، مأموران به محل اعزام و متخلفان پس از تشکیل پرونده به یکی از کلانتریهای شهری تحویل داده شدند. پرونده این تخلف هماکنون از سوی مقامات قضایی در حال رسیدگی است.
بر اساس این گزارش، مقرر شده است کبکهای زندهگیری شده، شامل یک کبک نر و یک جفت ماده در اسرع وقت در یکی از زیستگاههای طبیعی منطقه رهاسازی شوند و موضوع در صورتجلسهای رسمی به ادارهکل اعلام شود.