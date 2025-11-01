پخش زنده
در راستای تقویت منابع تأمین آب و افزایش پایداری شبکه توزیع، عملیات حفاری یک حلقه چاه آب شرب جدید در شهر خوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در ادامه طرحهای توسعهای این شرکت برای تقویت منابع تأمین آب، عملیات حفاری یک حلقه چاه آب شرب جدید در محدوده شهری خوی آغاز شد.
تقی پاشایی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به افزایش جمعیت، توسعه مناطق شهری و افت سطح آبهای زیرزمینی، اجرای پروژههای تأمین منبع جدید آب شرب از اولویتهای شرکت است. در همین راستا، حفاری یک حلقه چاه جدید بهمنظور جبران کاهش دبی چاههای موجود و ارتقای پایداری شبکه آغاز شده است.
وی افزود:این چاه در یکی از نقاط مناسب شهر و با هدف تأمین بخشی از نیاز مناطق مرکزی و جنوبی خوی حفر میشود و پس از انجام آزمایشهای فنی و کیفی، وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
پاشایی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی در تلاش است با برنامهریزی دقیق، اجرای پروژههای جدید و بهسازی چاههای موجود، از بروز تنش آبی در فصلهای گرم سال جلوگیری کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد:پایداری تأمین آب شرب شهروندان، اصلیترین مأموریت این شرکت است و در این مسیر از تمام ظرفیتهای فنی و مهندسی برای ارتقای خدمات استفاده خواهد شد.