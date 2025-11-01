دادستان چرام گفت: در صورت اثبات هرگونه عمد یا قصور سازمانی بدون هیچ ملاحظهای با عاملان برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجتالاسلام سجاد پرندوار، با اشاره به اهمیت منطقه گردشگری چشمه بلقیس به عنوان یکی از مهمترین جاذبههای طبیعی و میراثی شهرستان چرام، گفت: دستگاه قضایی نسبت به هرگونه تعرض، تخریب یا تهدید این مجموعه حساسیت ویژهای دارد. وی افزود: پرونده این حادثه با دقت در حال بررسی است و هیچگونه کوتاهی در رسیدگی پذیرفته نخواهد بود. دادستان چرام با اعلام ورود سریع مقام قضایی و مأموران انتظامی به موضوع از لحظات اولیه وقوع آتشسوزی، ادامه داد: همه اسناد، تصاویر دوربینهای مداربسته و گزارشهای اولیه جمعآوری و تحت بررسی دقیق قرار دارند. حجتالاسلام پرندوار اضافه کرد: چشمه بلقیس نه تنها یک ظرفیت گردشگری، بلکه یک سرمایه ماندگار متعلق به مردم شهرستان است و دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد افراد سودجو، بیاحتیاط یا متخلف به این میراث لطمه وارد کنند. وی افزود: دستگاه قضایی وظیفه دارد امنیت، سلامت و حرمت چنین مکانهایی را حفظ کند و در این مسیر با هیچ فرد یا نهادی مماشات نخواهد شد. دادستان چرام همچنین با قدردانی از همکاری سازنده مردم و دستگاههای اجرایی در روند بررسی حادثه، گفت: گزارشهای مردمی نقش مهمی در تکمیل این پرونده دارد و اطمینان میدهیم که نتیجه این پیگیریها به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید و تمامی اقدامات در نهایت شفافیت انجام خواهد شد.